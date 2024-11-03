İETT otobüsü, polis aracına çarptı! 1 şehit | Video

Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı. Kazada Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi sürüyor.