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Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 07:48

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Balıkesir deprem ile sarsıldı. Dursunbey merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Ağustos 2024 Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Balıkesir deprem haberi: Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Dursunbey olarak kayıtlara geçerken Balıkesir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 22 Ağustos 2024 Balıkesir depremi hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA | BALIKESİR DEPREM!

22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 06:52'de Balıkesir'de bir deprem meydana geldi.

3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3

Yer: ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)

22.08.2024, 06:52:23 TSİ

Derinlik: 4.4 km

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

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SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
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