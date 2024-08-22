Giriş Tarihi: 22.08.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
07:48
SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Balıkesir deprem ile sarsıldı. Dursunbey merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 Ağustos 2024 Balıkesir deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...