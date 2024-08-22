SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM || AFAD ve Kandilli ile 22 Ağustos 2024 az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Balıkesir deprem haberi: Endişe ve paniğe sebep olan sarsıntıyı AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydetti. Sarsıntının merkez üssü Dursunbey olarak kayıtlara geçerken Balıkesir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Peki, az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 22 Ağustos 2024 Balıkesir depremi hakkında merak edilenler...