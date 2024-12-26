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SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
09:17
SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!
SON DAKİKA... Balıkesir'de bir Çek firmasına ait mühimmat fabrikasında pazartesi günü sabah saatlerinde patlama yaşandı. Feci olayda 8'i kadın 3'ü erkek 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Dün son yolculuğuna uğurlanan işçilerin hayat hikayeleri yürekleri sızlattı. İşte detaylar…