Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:17

SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

SON DAKİKA... Balıkesir'de bir Çek firmasına ait mühimmat fabrikasında pazartesi günü sabah saatlerinde patlama yaşandı. Feci olayda 8'i kadın 3'ü erkek 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı. Dün son yolculuğuna uğurlanan işçilerin hayat hikayeleri yürekleri sızlattı. İşte detaylar…

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

Türkiye, pazartesi günü Balıkesir'den gelen haberle sarsıldı. Bir Çek firmasına ait mühimmat fabrikasında mesai saatinin başlamasından yarım saat sonra yaşanan patlamada 8'i kadın 3'ü erkek 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

Patlamada hayatını kaybeden işçiler, Bursa'da yapılan otopsilerinin ardından dün son yolculuklarına uğurlandı. İşçilerin hayat hikayeleri ise herkesi ağlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

YOGA TUTKUNUYDU, PAYLAŞIMI OKUYANLARI AĞLATTI

Özlem Özçakır (33), mühimmat bölümünde üretim sorumlusuydu. 2014'te Trakya Üniversitesi kimya bölümünden, "Geçiş metal kompleksleri, IR analizlerinin incelenmesi" hakkında bitirme teziyle mezun olan ve aynı yıl fabrikanın sivil amaçlı patlayıcı üretim kanadında kimyager olarak göreve başlayan Özçakır, iş yerindeki başarıları nedeniyle, üretim sorumlusu olarak mühimmat bölümüne atanmıştı.

SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

Yoga yapmayı ve hayvanları çok seven, Özçakır'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı yoga fotoğrafları ve, "Hayat geri dönmez ve aslında her an kusursuzdur. Ama işte bir anı mutlu olarak belirlediğimizde o hisse tekrar yakalamak isteriz. Haliyle acı başlar" şeklindeki kitap sayfası kaldı.

SON DAKİKA... Balıkesir mühimmat fabrikası patlaması kurbanlarının hikayesi yürek yaktı: İşe bir hafta önce başlamış!

Özçakır, ikindi namazına müteakip, 2'nci Sakarya mahallesindeki evinin önünden helallik alındıktan sonra HZ. Hamza camiinde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme mezarlığında defnedildi.

SON DAKİKA