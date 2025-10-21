Haberler
SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit'teki katliamın nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 06:43
Son dakika haberi: Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştiren saldırganın asıl hedefinin başka bir katliam olduğu ortaya çıktı.