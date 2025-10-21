Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit'teki katliamın nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 06:43

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit'teki katliamın nedeni belli oldu

Son dakika haberi: Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştiren saldırganın asıl hedefinin başka bir katliam olduğu ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçakladı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emlik, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

ASIL HEDEFİNE YÖNELDİ

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden maden mühendisi Göktuğ Çalık dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

BİR CİNAYET DAHA MI?

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Özdemir'in kimliği ise bahçede bulundu.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi.

SON DAKİKA | Balıkesir’de Mustafa Emlik’in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Edremit’teki katliamın nedeni belli oldu

Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve öldüğü tahmin ediliyor.