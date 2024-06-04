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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:44

SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberi: Türkiye, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı dehşeti konuşurken Aydın'da korkunç bir olay yaşandı. Başıboş sokak köpekleri bisiklet süren 72 yaşındaki Halil Özsağolu'na saldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam 1 haftadır yaşam mücadelesi veriyor.

SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberi... Son günlerde ülke gündeminden düşmeyen sokak köpekleri Aydın'da da yaşlı, kadın ve çocukların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

Sürüler halinde dolaşan ve şehrin her yerinde görülen başıboş sokak köpekleri Nazilli'de saldırdıkları yaşlı bir şahsı hastanelik etti.

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SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören yaşlı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Halil Özsağolu, ağır yaralandı. Zafer Mahallesi 77 Sokak'ta köpeklerin yaşlı bir şahıs köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

YAŞLI ADAMIN BEYNİNDE HASAR OLUŞTU

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından yaşlı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı şahsı saldıran köpeklerin bölgedeki bir site tarafından sahiplenildiği iddia edildi.

SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!

Köpeklerin saldırısı esnasında bisikletinden düşerek başını taşa çarpması sonucu kafatası çatlayan ve beyninde hasar oluşan Halil Özsağolu'nun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özsağolu'nun yakınları duruma tepki göstererek, bir an önce sokak köpekleri sorununa çare bulunmasını istedi.

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