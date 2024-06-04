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SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:44
SON DAKİKA | Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı!
Son dakika haberi: Türkiye, başıboş sokak köpeklerinin yarattığı dehşeti konuşurken Aydın'da korkunç bir olay yaşandı. Başıboş sokak köpekleri bisiklet süren 72 yaşındaki Halil Özsağolu'na saldırdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam 1 haftadır yaşam mücadelesi veriyor.