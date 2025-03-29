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SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:32
SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat
Son dakika haberi... Türkiye 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazırlanırken, Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar geldi. Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar 4-5 derece düşerken, ülke genelinde sağanak yağışlar, dolu, hortum ve gök gürültüsü etkili olacak. Uzmanlar, bayram tatiline çıkacak vatandaşlara ani hava değişimleri ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.