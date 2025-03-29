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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:32

SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

Son dakika haberi... Türkiye 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazırlanırken, Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar geldi. Ramazan Bayramı'nda sıcaklıklar 4-5 derece düşerken, ülke genelinde sağanak yağışlar, dolu, hortum ve gök gürültüsü etkili olacak. Uzmanlar, bayram tatiline çıkacak vatandaşlara ani hava değişimleri ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

Bayram arifesi beraberinde soğuk havayı da getirdi. Ülke genelinde etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisinin azalmasıyla sıcaklıklar yine düşecek. Termometrelerde sıcaklık göstergesi yükseklerde seyir ederken Ramazan Bayramı'nda yerini serin rüzgarlara bırakacak.

SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde başlayacak sağanak yağışların, bayramın ilk günü ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Yağışların ani ve şiddetli olacağı, dolu, yıldırım, hortum ve gök gürültüsü riskine karşı uyarılar yapıldı. Ayrıca, sıcaklıklarda 4 ila 5 derecelik bir düşüş bekleniyor.

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SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Yalova ve Trakya genelinde etkili olacak sağanak yağışların, sel ve su baskınlarına yol açabileceği, özellikle kıyı bölgelerde hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Vatandaşlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

BAYRAM BOYUNCA HAVA DURUMU:

Arife Günü (Bugün): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı olacak.

Bayramın 1. Günü (30 Mart Pazar): Türkiye'nin büyük bölümü yağış altında olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü yağış alacak.