SON DAKİKA | Bayram tatilinde yağışlı hava alarmı! Uyarılar peş peşe geldi: Tatil planı yapanlar dikkat

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji uzmanları, bugün itibarıyla Marmara ve Ege bölgelerinde başlayacak sağanak yağışların, bayramın ilk günü ülke genelinde etkisini göstereceğini bildirdi. Yağışların ani ve şiddetli olacağı, dolu, yıldırım, hortum ve gök gürültüsü riskine karşı uyarılar yapıldı. Ayrıca, sıcaklıklarda 4 ila 5 derecelik bir düşüş bekleniyor.