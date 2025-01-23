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Haberler Yaşam SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:57

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçları erişime açıldı. Ocak ayında açıklanması beklenen sonuçların ilahn edilmesinin ardından ivatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet ekranı üzerinden sevk ve celp dönemlerine erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı,nereden ve nasıl öğrenilir?

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 bedelli askerlik yerleri için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Vatani görevlerini yerine getirmeye hazırlanan binlerce vatandaş sonuç duyurusuna odaklandı. MSB ekranı üzerinden yapılacak duyuruyla birlikte sevk ve celp dönemleri e-Devlet ekranından paylaşıldı. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

SON DAKİKA: BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

MSB duyurusuyla 2025 bedelli askerlik yerleri belli oldu. Sonuçlar e-Devlet ekranından sorgulanabilecek.

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SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025
2024 yılında bedelli askerlik için başvurularını gerçekleştiren adaylar, 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

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