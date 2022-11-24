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Haberler Yaşam Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:41

Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

Son dakika deprem haberleri: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu ancak İstanbul için zamanın çoktan dolduğunu belirtti. İşte beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve ihtimaller

Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

Son dakika deprem haberleri: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arslan, "İstanbul depremi öyle ya da böyle olacak. İstatistik ve bilimsel olarak bakarsak İstanbul depremi için zaman doldu. Gözümüzü yummanın anlamı yok, gerçekle yüzleşmek lazım. İstanbul depremi dünden daha yakın" dedi.

Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

KIRILMASI BEKLENİYORDU VE OLDU

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce Gölyaka'daki 5.9'luk depremin sıra dışı olmadığını, beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arslan, "Zamanlaması açısından bile neredeyse tahmini güç olmayan bir deprem. Arada kırılmamış bir bölge vardı, kırılması bekleniyordu ve kırıldı.

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Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

HER YIL HAREKET EDİYOR

Türkiye'nde 2 büyük fay hattından Kuzey Anadolu Fayı; yüzyıllardan beri Türkiye'de büyük depremlerin olduğu fay hattı. Bu hatların birbirlerine göre hareket hızları var. Kuzey Anadolu Fay Hattında ortada bulunan bölge İç Anadolu Bölgesi, batıya doğru her yıl hareket diyor.

Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

İŞTE BU DA DEPREM ANI: Bu hareket sırasında zaman zaman sıkışmalar meydana geliyor ve bir anda kırılmaya yol açıyor. Fayın her iki tarafında hareket meydana geliyor, sıkışıyor, dayanılmayacak noktaya geldiğinde bir anda kırılıyor, işte bu an deprem anı" dedi.

Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama

"BEKLENEN ŞİDDETLİ DEPREM HENÜZ OLMADI"

Prof. Dr. Arslan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın, doğudan batıya doğru göçen, hareket eden bir deprem hattı olduğunu vurgulayarak, "Erzincan'da bir kırılma meydana geliyor, arkasından devam ederek kayıyor, Bolu'ya doğru kayıyor, Düzce'ye, Marmara'ya, Ege'ye arkasından da Yunanistan'a kayıyor.

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