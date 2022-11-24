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Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
12:41
Son dakika | Beklenen İstanbul depremi için zaman doldu; Uzman isimden çarpıcı açıklama
Son dakika deprem haberleri: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda yorum yapmanın erken olduğunu ancak İstanbul için zamanın çoktan dolduğunu belirtti. İşte beklenen İstanbul depremine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve ihtimaller