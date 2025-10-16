Haberler
SON DAKİKA | Beykoz'daki eski sevgili dehşeti kamerada! Barışma bahanesiyle katletti
Giriş Tarihi: 16.10.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 20:38
İstanbul Beykoz'da Aysel Karakoç(38), bir süre önce ayrıldığı öne sürülen erkek arkadaşı Fethi Ş. (35) tarafından kendi evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrendiği. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı.