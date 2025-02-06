SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bazıları kulaktan dolma bilgileri gerçek zannediyorlar. Araştırmadan onu kullanıyorlar. Bir başkası ondan duyup gerçekmiş gibi kabul ediyor. Böylece bilgi kirliliği oluşuyor. O bakımdan vatandaşların resmi yetkilileri ve kurumları ve de güvendikleri uzmanları dinlemeleri yerli yerinde olur.