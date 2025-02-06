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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt
Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:33

SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirler arasında yer alan Hatay için '7.0'den büyük deprem olacağı' yönünde iddialar ortaya atıldı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede kısa sürede bir deprem beklemediğini ifade etti. Ersoy, "Ben yakın zamanda en azından Hatay ölçeğinde deprem olan bir yerde bir daha büyük bir deprem beklemiyorum." dedi.

SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

Son dakika haberleri: A Haber canlı yayına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hatay'da 7.0'den büyük deprem olacak" spekülasyonuna çok net bir şekilde yanıt verdi.

SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

Bölgede yakın zamanda büyük bir deprem beklemediğini belirten Ersoy, kulaktan dolma bilgilerin gerçek zannedildiğine dikkat çekerek, "Vatandaşların resmi yetkilileri ve kurumları ve de güvendikleri uzmanları dinlemeleri yerli yerinde olur." dedi.

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SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

"YAKIN ZAMANDA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ben en azından Hatay ölçeğinde deprem olan bir yerde bir daha büyük bir deprem beklemiyorum yakın zamanda. Kısa sürede beklemiyorum. Suriye tarafı ayrı, İskenderun körfezi ayrı. Adana'nın kuzeyi ayrı…

SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

Oralar için konuşmuyoruz ama. Bu bölgede çok spekülasyon var. İşte 'Hatay'da 7.0'den büyük deprem olacak' gibi sözler var. Ben buna katılmıyorum.

SON DAKİKA: Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı | Video

SON DAKİKA! Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de açıkladı: Spekülasyonlara çok net yanıt

BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bazıları kulaktan dolma bilgileri gerçek zannediyorlar. Araştırmadan onu kullanıyorlar. Bir başkası ondan duyup gerçekmiş gibi kabul ediyor. Böylece bilgi kirliliği oluşuyor. O bakımdan vatandaşların resmi yetkilileri ve kurumları ve de güvendikleri uzmanları dinlemeleri yerli yerinde olur.

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