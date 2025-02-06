SON DAKİKA: Bölgede büyük deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıkladı | Video
Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirler arasında yer alan Hatay için '7.0'den büyük deprem olacağı' yönünde iddialar ortaya atıldı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgede kısa sürede bir deprem beklemediğini ifade etti. Ersoy, "Ben yakın zamanda en azından Hatay ölçeğinde deprem olan bir yerde bir daha büyük bir deprem beklemiyorum." dedi.
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