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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:04

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan incelemeler kapsamında Bolu Belediyesi'nin yangın faciasının yaşandığı otelde 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı. İtfaiye Müdürlüğü'nün yangının çıkış noktası olan restorana "yangın uygunluk belgesi" verdiği öğrenilirken, sorumluluğun belediyede olmadığını iddia eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yalanı da belgelendi. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Zeki Arıtürk, Bolu Belediyesi'nin kafaları karıştırıp sorumluluk almak istemediğini belirtirken, inceleme ve denetleme kontrol forumundaki belgede bulunan tarihlere dikkat çekti.

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Faciaya neden olan ihmaller zincirine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

"YANGINA UYGUNLUK BELGESİ" VERİLDİ

Otelde, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelde yangın sistemlerine ilişkin eksiklikleri tespit etmesine rağmen bir işlem yapmadığı ve yangının başlangıç noktası olan restoran için 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi.

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SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

Alınan bilgilere göre Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde otel yetkilisi tarafından imzalanan bir dilekçe ile yangına uygunluk denetimi için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurdu.

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

Yapılan başvuru üzerine 16 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri Grand Kartal Otel'de denetim yaptı.

SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme ve denetleme kontrol formunda, Grand Kartal Otel için yapılan yangın denetiminde eksiklikler tespit edildi.

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