SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti

"YANGINA UYGUNLUK BELGESİ" VERİLDİ

Otelde, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından 19 gün önce CHP'li Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün otelde yangın sistemlerine ilişkin eksiklikleri tespit etmesine rağmen bir işlem yapmadığı ve yangının başlangıç noktası olan restoran için 'yangına uygunluk belgesi' verdiği tespit edildi.