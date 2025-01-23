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SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti
Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:04
SON DAKİKA! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Belgelerdeki tarihlere dikkat: Suçu örtbas etti
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan incelemeler kapsamında Bolu Belediyesi'nin yangın faciasının yaşandığı otelde 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı. İtfaiye Müdürlüğü'nün yangının çıkış noktası olan restorana "yangın uygunluk belgesi" verdiği öğrenilirken, sorumluluğun belediyede olmadığını iddia eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yalanı da belgelendi. A Haber ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Zeki Arıtürk, Bolu Belediyesi'nin kafaları karıştırıp sorumluluk almak istemediğini belirtirken, inceleme ve denetleme kontrol forumundaki belgede bulunan tarihlere dikkat çekti.