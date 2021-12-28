Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

Canlı döviz rakamları ve anlık dolar kuru bugün de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ekonomiye müdahale uygulamalarının ardından Türk Lirası döviz kuru karşısında değer kazandı. Döviz kurunun sert düşüşü bugün de sürerken bugün euro ve canlı dolar ne kadar, kaç lira oldu sorusu yanıt arıyor. 28 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren 1 dolar kaç TL oldu, alış ve satış rakamları neler gibi sorularla piyasalar takip ediliyor. Peki dolar kuru yılı nasıl kapatacak? İşte detaylar…