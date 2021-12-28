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Haberler Yaşam Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 07:10

Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

Canlı döviz rakamları ve anlık dolar kuru bugün de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ekonomiye müdahale uygulamalarının ardından Türk Lirası döviz kuru karşısında değer kazandı. Döviz kurunun sert düşüşü bugün de sürerken bugün euro ve canlı dolar ne kadar, kaç lira oldu sorusu yanıt arıyor. 28 Aralık 2021 sabah saatlerinden itibaren 1 dolar kaç TL oldu, alış ve satış rakamları neler gibi sorularla piyasalar takip ediliyor. Peki dolar kuru yılı nasıl kapatacak? İşte detaylar…

Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

Dün haftanın ilk işlem gününde canlı dolar kuru fiyatı 11,29 TL seviyesindeydi. Ekonomiye müdahale sonrası döviz kuru düşüşünü takip eden vatandaşlar, 28 Aralık 2021 Salı sabahı bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu diye araştırıyor. Bugün 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak? İşte anlık döviz durumu ve güncel rakamlar…

Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 28 ARALIK 2021

ALIŞ: 11,5750

SATIŞ: 11,6049

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Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL? 28 ARALIK 2021

ALIŞ: 13,1053

SATIŞ: 13,1528

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Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT HESAPLARI RESMİ GAZETEDE!

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

Son Dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira? Döviz kuru düşüşü sürüyor! 28 Aralık 2021 1 dolar kaç TL, dolar kuru yılı nasıl kapatacak?

Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.

Karar, gerçek kişi tasarruf sahipleri için stopaj nihai vergileme olacağından, yatırımlarını bu sistemde değerlendiren gerçek kişiler açısından bu hesaplardan elde edilen gelirlerin vergisiz olacağı anlamına geliyor.

Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak. Döviz birikimlerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren veya Türk lirası birikimlerini bu sisteme yönlendiren tasarruf sahipleri de katılma hesaplarından elde ettikleri gelirleri için vergi avantajı elde edecek.

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