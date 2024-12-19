SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN YAŞAR ŞEHİT DÜŞTÜ

Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.