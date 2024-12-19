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SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:53
SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!
SON DAKİKA… Bursa Adliyesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan silahlı saldırıda bir uzman çavuş ve iki sanık hayatını kaybetti. Başından vurulan Uzman Çavuş Uğur Bulut'tan saatler süren ameliyat sonrası sevindiren haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Bulut'un ailesine ilk sözleri yüreklere işledi.