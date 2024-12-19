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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:53

SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

SON DAKİKA… Bursa Adliyesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan silahlı saldırıda bir uzman çavuş ve iki sanık hayatını kaybetti. Başından vurulan Uzman Çavuş Uğur Bulut'tan saatler süren ameliyat sonrası sevindiren haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Bulut'un ailesine ilk sözleri yüreklere işledi.

İHA
SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

SON DAKİKA... Feci olay, 13 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi.

SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma salonunda tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından silahla vuruldu.

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SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN YAŞAR ŞEHİT DÜŞTÜ

Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

"SUÇLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUM"

Duruşma salonundaki saldırıda mermi sağ şakağından girerek kafasının arkasından çıkan ve kafa tasında çatlak ve beyin kanaması yaşayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Saatler süren ameliyat sonrası Bulut, hayata tekrar tutundu. Yaklaşık 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkan Bulut'u kapıda bekleyen ailesi ve yakınları karşıladı.

SON DAKİKA… Bursa Adliyesi’nde başından vurulan asker uyandı: Ailesine ilk sözü herkesi ağlattı!

Yakınları sevinç gözyaşı dökerken, kuzeninin, "Bingöl'e gideceğiz, üstünü başını giydirelim" sözlerine uzman çavuş Uğur Bulut, "Yok yok bizde kalalım. Bizim evde yer var" diye karşılık verdi.

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