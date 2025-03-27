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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken "süs bitkisi" detayı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:10 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 21:31

SON DAKİKA | Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken "süs bitkisi" detayı

Son dakika haberleri: Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

AJANSLAR
SON DAKİKA | Bursa Uludağ’daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken süs bitkisi detayı

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

SON DAKİKA | Bursa Uludağ’daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken süs bitkisi detayı

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.

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SON DAKİKA | Bursa Uludağ’daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken süs bitkisi detayı

ŞÖMİNENİN YANINDAKİ SÜS ÇİÇEĞİNİN TUTUŞMASIYLA YANGIN ÇIKIYOR

Kamera kayıtlarında, bir süre sonra bu kişilerin kafeterya bölümünden ayrıldığı, saat 05.22'de şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı yer alıyor.

SON DAKİKA | Bursa Uludağ’daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken süs bitkisi detayı

Görüntülerde, kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor.

SON DAKİKA | Bursa Uludağ’daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken süs bitkisi detayı

110 PERSONELLE YANGIN SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.