SON DAKİKA | Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken "süs bitkisi" detayı

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.