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SON DAKİKA | Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken "süs bitkisi" detayı
Giriş Tarihi: 27.03.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
21:31
SON DAKİKA | Bursa Uludağ'daki otel yangınının çıkış nedeni belli oldu! Dikkat çeken "süs bitkisi" detayı
Son dakika haberleri: Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de çıkan yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetti. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.