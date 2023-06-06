Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

'ADAMLARINI GÖNDERDİM, BEN ONLARI ÖLDÜRTTÜM' DEMİŞ

Mahkeme heyeti verilen cezaların gerekçeli kararını açıkladı. 305 sayfadan oluşan gerekçeli kararda Abdullah Başdemir'in Esra Taş'a yönelik, 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediği yönündeki ifadelere yer verildi.



