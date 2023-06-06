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Haberler Yaşam Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:32

Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

Son dakika haberi: Konya'da, 5 yıl önce evlerinde yanlış adrese girilmesi sonucu öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) davasında katil ve azmettiricilerine veriler 2'şez müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 305 sayfalık kararda azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine yer verildi.

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Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde yaşandı. 3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen'i (26) de yaralandı.

Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

Cinayetten yaklaşık 3 yıl sonra cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş (29) sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik (48) tutuklandı.

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Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 5 Mayıs tarihinde açıklanan kararda Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'i 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

Abdullah Başdemir ve Esra Taş da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis, 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçuna azmettirme' suçundan da 4 yıl hapse mahkum edildi. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen'de delil yetersizliğinden etti.

Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’

'ADAMLARINI GÖNDERDİM, BEN ONLARI ÖLDÜRTTÜM' DEMİŞ
Mahkeme heyeti verilen cezaların gerekçeli kararını açıkladı. 305 sayfadan oluşan gerekçeli kararda Abdullah Başdemir'in Esra Taş'a yönelik, 'Artık seni tehdit edemezler, adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediği yönündeki ifadelere yer verildi.

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