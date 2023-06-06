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Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’
Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:30
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:32
Son dakika: Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı: ‘İçin rahat olsun onları öldürttüm’
Son dakika haberi: Konya'da, 5 yıl önce evlerinde yanlış adrese girilmesi sonucu öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) davasında katil ve azmettiricilerine veriler 2'şez müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 305 sayfalık kararda azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine yer verildi.