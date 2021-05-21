Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş dronu ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu'nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo. Bu gemi Çanakkale'de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor.