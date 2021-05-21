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Haberler Yaşam Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:19

Son dakika: 'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş'ın drone kamerası ile kaydettiği görüntüler 'nın deniz altındaki izlerini gözler önüne serdi. Çanakkale Savaşı'nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, havadan çekilen görüntülere yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor.

Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi.

Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş dronu ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu'nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo. Bu gemi Çanakkale'de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor.

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Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

7 metre derinlikte olan batın gemi, havadan çekilen görüntülere net bir şekilde yansıyor.

Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzakları, Gelibolu'ya çıkartan filikalardan birisi de havadan görüntülendi.

Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!

Sahilde ön kısmı su üzerine bulunan filika yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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