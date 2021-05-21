HaberlerYaşamSon dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:18Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:19
Son dakika: Çanakkale Savaşı'nın denizdeki izleri... Drone kamerasıyla görüntülendi!
Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş'ın drone kamerası ile kaydettiği görüntüler Çanakkale Savaşı'nın deniz altındaki izlerini gözler önüne serdi. Çanakkale Savaşı'nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, havadan çekilen görüntülere yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden birisi olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor.