SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

İŞTE İFADELERİ

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan T.C.'nin 9 arkadaşının ifadesini aldı. T.C.'nin aracında bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: "Seyir halindeyken C.T. bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak T.C. viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı."