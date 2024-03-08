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SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
21:53
SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kazayı yapan 16 yaşındaki T.C.'nin yanında bulunan 9 arkadaşının ifadeleri alındı. İfadeleri alınan T.C'nin arkadaşları o gece yaşananları anlattı. T.C.'nin aracında yer alan bir arkadaşı verdiği ifadesinde, "T.C., virajı hızla döndüğünde ATV'lere çarptı. Kaza yapan 'T.C.hayatım bitti' dedi bize. Sonra annesi ve şoförünü aradı. Annesi gelip bizi aldı. O sırada bir arakdaşımızda yaralının telefonu kalmıştı güvenliğe bıraktık" dediği öne sürüldü.