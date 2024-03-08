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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 21:53

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kazayı yapan 16 yaşındaki T.C.'nin yanında bulunan 9 arkadaşının ifadeleri alındı. İfadeleri alınan T.C'nin arkadaşları o gece yaşananları anlattı. T.C.'nin aracında yer alan bir arkadaşı verdiği ifadesinde, "T.C., virajı hızla döndüğünde ATV'lere çarptı. Kaza yapan 'T.C.hayatım bitti' dedi bize. Sonra annesi ve şoförünü aradı. Annesi gelip bizi aldı. O sırada bir arakdaşımızda yaralının telefonu kalmıştı güvenliğe bıraktık" dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yaşananlar herkesi üzdü. Kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi. Yaralı birinin kayıp cep telefonunun ortaya çıkmasından sonra, kazayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazayla çalışma başlattı.

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SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

Başlatılan çalışmalarda olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, olay gecesi Eylem Tok'un oğluyla olan 9 arkadaşının ifadesini aldı. Ortaya çıkan detaylara göre, olay akşamı T.C., 9 arkadaşıyla iki araçla seyir halindeydi. T.C.'nin aracında 3 arkadaşı yer alıyordu. Diğer araçta ise 6 arkadaşı bulunuyordu.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

İŞTE İFADELERİ

Polis olay gecesinde iki araçta yer alan T.C.'nin 9 arkadaşının ifadesini aldı. T.C.'nin aracında bulunan 3 arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifadeler: "Seyir halindeyken C.T. bir aracı sollamaya çıktı onu geçmiş önümüzde bir viraj vardı ancak T.C. viraja hızlı bir şekilde girdi. Dönerken ATV araçlarını gördük. T.C. bir anda aracın direksiyonunun sola doğru kırdı. Ancak araç kaymaya başladı. ATV tarzı araçlara çarptı."

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlunun kazasında yeni detaylar: O görüntüler ortaya çıktı! İşte arkadaşlarının ifadeleri

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ KAZA SONRASI "HAYATIM BİTTİ" DEMİŞ

Olayın tanıklarından bir diğer arkadaşı ise "Yoldan geçen araçlar yardım etmek için durdu. Bu sırada biri 112'yi aradı. Ambulans gelene kadar olay yerinde bekledik. Timur ise şok geçirmişti 'Hayatım bitti' diyordu." dedi.

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