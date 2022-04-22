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Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:17
Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
07:18
Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!
Son dakika haberler: İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan aralarında HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye savcı Yılmaz'ın kaçırılması planlanan koruma altındaki muhaliflerin gizli mahiyetteki bilgilerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) ulaşarak, İran istihbaratına aktarması damga vurdu. İşte casus savcı ile ilgili SABAH'ın ulaştığı çok kritik son dakika bilgileri