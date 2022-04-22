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Haberler Yaşam Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!
Giriş Tarihi: 22.04.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 07:18

Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

Son dakika haberler: İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan aralarında HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye savcı Yılmaz'ın kaçırılması planlanan koruma altındaki muhaliflerin gizli mahiyetteki bilgilerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) ulaşarak, İran istihbaratına aktarması damga vurdu. İşte casus savcı ile ilgili SABAH'ın ulaştığı çok kritik son dakika bilgileri

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

Son dakika haberler: İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan aralarında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

SABAH soruşturma ve davaya ilişkin çok çarpıcı detaylara ulaştı.

Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

SON DAKİKA | 42 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

14 şüpheli için de değişik oranlarda hapis cezası istenirken, iddianame gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

5 İSİM MAĞDUR

İddianamede, şebekenin İran'a kaçırdığı eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh, kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.

Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

TÜRKİYE'DEKİ YÖNETİCİLERİ SANJARİ

Haklarında yakalama kararı olan ve İran'da oldukları değerlendirilen İran istihbaratı yöneticileri İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İran İstihbaratı dış operasyonlar birimi sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de faaliyet gösteren yerel partnerleri ve kriminal grupları bulmakla görevlendirildi.

Son dakika | Casus savcı davasında şok detay; Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!

SAĞLAM'IN KOD İSMİ "MİKAİL-ANGEL"

İddianameye göre Sanjari, By Sağlam Savunma şirketinin sahibi örgüt lideri İhsan Sağlam'la Hüdaiverdi Çıtak isimli şahıs aracılığıyla tanıştı. Çıtak, İran istihbaratının para transferlerine yön veren bir isimdi. Sanjari, HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz'la, İhsan Sağlam aracılığıyla tanıştı. Sağlam, kendisini iş adamı ve diplomat olarak tanıttı, "Mikail-Angel" kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.

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