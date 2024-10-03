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Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 11:58

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

Son dakika haberi… Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu, kaldığı cezaevinde intihar etti. Ancak ölümüyle ilgili şüphe 10 yıldır bitmedi. Ölen kişinin Garipoğlu olmadığı ve mezarda başka birinin yattığı iddia edildi. Savcılığın fethi kabir işlemini kabul etmesi üzerine gözler bugün Karacaahmet Mezarlığı'na çevrildi. Görevli savcı ve adli tıp ekipleri Garipoğlu'nun mezarına gitti. Kazı ekibinin çalışmalara başlamasıyla birlikte Cem Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi gerçekleşiyor... İşte detaylar!

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

Türkiye'nin gündemine oturan olay 3 Mart 2009'da meydana geldi. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledildi.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

Cem Garipoğlu, parçalanmış cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerine attıktan sonra tam 197 gün firar etti. Ardından kendi isteğiyle teslim olan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014'te kaldığı koğuşta intihar ettiği belirtildi.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

CEM GARİPOĞLU O MEZARDA DEĞİL Mİ?

Ancak üzerinden 10 yıl geçse de Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili şüphe hiç bitmedi. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi.

SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!

Hatta Münevver Karabulut'un ailesi de bu konuda talepte bulunup fethi kabir işlemi istedi. Bunun üzerine Garipoğlu ailesinin mezarın açılması için savcılığa yaptığı başvuru Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kabul edildi.

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