Giriş Tarihi: 03.10.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
11:58
SON DAKİKA: Cem Garipoğlu o mezarda mı? Münevver Karabulut cinayetinde 10 yıllık gizem aydınlanıyor: Fethi kabir işlemi gerçekleşiyor!
Son dakika haberi… Lise öğrencisi Münevver Karabulut'u 2009 yılında canice öldüren Cem Garipoğlu, kaldığı cezaevinde intihar etti. Ancak ölümüyle ilgili şüphe 10 yıldır bitmedi. Ölen kişinin Garipoğlu olmadığı ve mezarda başka birinin yattığı iddia edildi. Savcılığın fethi kabir işlemini kabul etmesi üzerine gözler bugün Karacaahmet Mezarlığı'na çevrildi. Görevli savcı ve adli tıp ekipleri Garipoğlu'nun mezarına gitti. Kazı ekibinin çalışmalara başlamasıyla birlikte Cem Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi gerçekleşiyor... İşte detaylar!