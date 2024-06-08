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Haberler Yaşam Son dakika | Cemal Reşit Rey'de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:35

Son dakika | Cemal Reşit Rey'de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

Son dakika haberi... Cemal Reşit Konser Salonu'nda yaşanan 'dev ekran' faciasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği görüldü.

Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki akşam düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmişti. 6 kişinin yaralandığı o anlar ise kameraya yansıdı.

Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı.

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Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER

Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

DEV EKRANIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği o anlar kameraya yansıdı.

Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

17 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ekran altında kalan yaralılar kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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