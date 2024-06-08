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Son dakika | Cemal Reşit Rey'de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
10:35
Son dakika | Cemal Reşit Rey'de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!
Son dakika haberi... Cemal Reşit Konser Salonu'nda yaşanan 'dev ekran' faciasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı esnada dijital dev panonun devrildiği görüldü.