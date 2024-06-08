Son dakika | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş: Facia anları ortaya çıktı!

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı.