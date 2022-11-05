SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

Bu kadının yılarca nüfus kütüğünde sağ gözüktüğüne göre, ne zaman öldürüldüğü henüz kesinleşmeksizin geriye dönük zaman aşımı uygulanması ceza hukukuna aykırıdır. Bu konuda ailenin şikayet etmesi gerekir. Ailenin serbest bırakılmaya yönelik itirazı ve yeniden dosyanın bu yönüyle ele alınması gerekir. Muhtemelen bu durumda takipsizlik kararı verilecektir" diye konuştu.