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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto
Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 06:38

SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

Son dakika haberi...Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın geçtiğimiz aylarda bir kuyuda cesedinin bulunmasının ardından katili olduğu tespit edilen çobanın zaman aşımından serbest bırakılması tartışmalara sebep oldu. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu "Maktul hakkında çıkarılmış bir gaiplik kararı yok. Ceset bulunduğunda nüfusta yaşıyor gözüktüğü için zaman aşımının geriye doğru işletilerek şüphelinin serbest bırakılması ceza hukukuna aykırıdır" derken avukat Recep Güngör, "Katil cinayet tarihi tespit edilmeden serbest bırakılmamalıydı" dedi. Avukat Merve Mısır ise kanunda düzenleme yapılması gerektiğini, cinayet gibi suçlarda zaman aşımının kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Öldürülen Ayşe Kavak'ın kızı "Şu anda adli tıpta olan annemin kemikleri sızladı" diyerek katilin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ali ALTUNTAŞ
SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

Kayseri'de 21 yıl önce kiralık ev bakmak için çıktığı evine bir daha geri dönmeyen Ayşe Kavak'ı altınları ve cep telefonu için öldürüp kuyuya attığı ortaya çıkan katil çoban M.A'nın zaman aşımından serbest kalması tartışmaları da beraberinde getirdi.

SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

Hukukçular katilin serbest kalmasının gaiplik kararı olmaması ve ölüm tarihinin tespit edilememesi nedeniyle ceza hukukuna aykırı olduğunu belirtirken, öldürülen Ayşe Kavak'ın çocukları da katilin serbest kalmasına isyan etti.

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SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

"GAİPLİK KARARI YOK"

SABAH'a konuşan avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Burada hukuka aykırı olan kısım, Ayşe Kavak'ın birinci ve ikinci derece yakınlarının kayıp olduğu süre içerisinde gaiplik kararı çıkartmamış olması. Yani kadının yıllarca bulunmaması halinde gaip ilanı gerekiyor. Medeni kanun çerçevesinde dava açılmış olması gerekiyor.

SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

Bu kadının yılarca nüfus kütüğünde sağ gözüktüğüne göre, ne zaman öldürüldüğü henüz kesinleşmeksizin geriye dönük zaman aşımı uygulanması ceza hukukuna aykırıdır. Bu konuda ailenin şikayet etmesi gerekir. Ailenin serbest bırakılmaya yönelik itirazı ve yeniden dosyanın bu yönüyle ele alınması gerekir. Muhtemelen bu durumda takipsizlik kararı verilecektir" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto

"ÖLÜM TARİHİ NETLEŞMEDEN SERBEST KALMASI İSABETLİ OLMAMIŞTIR"

Ceza Hukukçusu Recep Güngör ise; "Yeni kanunla birlikte zaman aşımı 30 yıla çıkarıldı. Buradaki temel sorun suçun işlendiği tarihte zaman aşımını 20 yıl olarak belirleyen 765 sayılı kanunun yürürlükte olması. Bir suçun işlendiği tarihten itibaren eğer dava açılmamışsa artık zaman aşımı oluyor.

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