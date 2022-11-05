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SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto
Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
06:38
SON DAKİKA | Cesedi 21 yıl sonra bulunmuştu! Kuyu cinayetinde zaman aşımı tartışması: Hukukçulardan veto
Son dakika haberi...Kayseri'de 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın geçtiğimiz aylarda bir kuyuda cesedinin bulunmasının ardından katili olduğu tespit edilen çobanın zaman aşımından serbest bırakılması tartışmalara sebep oldu. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu "Maktul hakkında çıkarılmış bir gaiplik kararı yok. Ceset bulunduğunda nüfusta yaşıyor gözüktüğü için zaman aşımının geriye doğru işletilerek şüphelinin serbest bırakılması ceza hukukuna aykırıdır" derken avukat Recep Güngör, "Katil cinayet tarihi tespit edilmeden serbest bırakılmamalıydı" dedi. Avukat Merve Mısır ise kanunda düzenleme yapılması gerektiğini, cinayet gibi suçlarda zaman aşımının kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Öldürülen Ayşe Kavak'ın kızı "Şu anda adli tıpta olan annemin kemikleri sızladı" diyerek katilin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.