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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:17

SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

SON DAKİKA… İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın otoparkında 42 yaşındaki lojistik firması müdürü Bora Engin'in cansız bedenine ulaşıldı. Silahla vurulduğu belirlenen Engin'in ölümüyle ilgili yapılan çalışmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri çarpıcı detaylara ulaştı. Engin'in aynı binadan komşusu M.N.O. gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

KOMŞUSU GÖZALTINDA

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olayın bir cinayet olduğunu belirledi. Aynı binadaki komşusu tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Engin'in katili olduğu öne sürülen komşu M.N.O. gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!

ŞÜPHELİ GAYRETTEPE'DE

Cinayet Büro Ekiplerince gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Emniyet binasına getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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