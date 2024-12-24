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SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:17
SON DAKİKA… Cesedi otoparkta bulunan Bora Engin’in ölümünde gizem çözüldü: Komşusu gözaltında!
SON DAKİKA… İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın otoparkında 42 yaşındaki lojistik firması müdürü Bora Engin'in cansız bedenine ulaşıldı. Silahla vurulduğu belirlenen Engin'in ölümüyle ilgili yapılan çalışmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri çarpıcı detaylara ulaştı. Engin'in aynı binadan komşusu M.N.O. gözaltına alındı.