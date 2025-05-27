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SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine 'psikopat' ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
08:13
SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine 'psikopat' ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği
Son dakika haberi: Ceza infaz düzenlemesinde artık sona gelindi. 40-50 bin kişinin yararlanması beklenen ceza infaz düzenlemesine "psikopat" ayarı yapılacak. Psikopat ve suça eğilimi devam edenler düzenlemeden yararlanıp cezaevinden çıkamayacak.