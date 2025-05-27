SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

PSİKOPATLAR VE SUÇA EĞİMLİLER



Yapılan çalışmalar Türkiye ve dünyada cezaevinden çıkanların yüzde 40'nın geri döndüğünü ortaya koyuyor. AK Parti'nin teklifi kapsamında şartlı salıvermeden yararlanıp dışarıda suç işleyeceklerin önüne geçilecek. Yasanın çıkması ile birlikte cezaevi kurulları düzenlemeden yararlanacaklarla ilgili kılı kırk yaracak şekilde inceleme yapacak. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. Şartlı salıvermenin tüm koşulları yerine getirilmişse tahliye mümkün olacak. Psikopat ve suç işleme eğilimi devam edenler tahliye edilmeyecek.



