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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine 'psikopat' ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:13

SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine 'psikopat' ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

Son dakika haberi: Ceza infaz düzenlemesinde artık sona gelindi. 40-50 bin kişinin yararlanması beklenen ceza infaz düzenlemesine "psikopat" ayarı yapılacak. Psikopat ve suça eğilimi devam edenler düzenlemeden yararlanıp cezaevinden çıkamayacak.

ZÜBEYDE YALÇIN
SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

Son dakika haberi: AK Parti'nin üstünde çalıştığı ceza infaz düzenlemesinin TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Bu kapsamda teklife son rötuşlar atılıyor. Kamuoyu vicdanını rahatsız edecek bazı durumların ortaya çıkmaması için de önlem alınıyor. Bu önlemler ve teklifin içerdiği şöyle:

SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

PSİKOPATLAR VE SUÇA EĞİMLİLER

Yapılan çalışmalar Türkiye ve dünyada cezaevinden çıkanların yüzde 40'nın geri döndüğünü ortaya koyuyor. AK Parti'nin teklifi kapsamında şartlı salıvermeden yararlanıp dışarıda suç işleyeceklerin önüne geçilecek. Yasanın çıkması ile birlikte cezaevi kurulları düzenlemeden yararlanacaklarla ilgili kılı kırk yaracak şekilde inceleme yapacak. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. Şartlı salıvermenin tüm koşulları yerine getirilmişse tahliye mümkün olacak. Psikopat ve suç işleme eğilimi devam edenler tahliye edilmeyecek.

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SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

CEZA AYIRIMI OLMAYACAK

Şartlı salıvermeden yararlanmak için ceza ayırımı yapılmayacak. Cezaevinde bulunan herkes koşulları taşıyorsa salıverilecek. Suç işlemeleri halinde ise tekrar cezaevine geri dönecek.

SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

EVDE VE HAFTASONU İNFAZ

Teklif ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitmesine 5 yılın altına süre kalan hükümlülerin cezaları dışarıda infaz edebilecek.

SON DAKİKA | Ceza infaz düzenlemesine ’psikopat’ ayarı! İşte merakla beklenen teklifin içeriği

Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Bu tip özel infaz hükümlerinden yararlanacak olanlara Adli Tıp Raporu ve Cezaevi gözlem kurulları karar verecek. Bu düzenleme de tüm suç tipleri için geçerli olacak.