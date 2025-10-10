Son dakika | CHP’de yeni skandal: Afyonkarahisar’da rüşvet çarkı deşifre oldu! Çanta dolusu para alırken görüntülendi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın 'Gölge Başkan' olarak nitelendirildiği ve belediyeyi asıl yöneten kişi olduğu öne sürüldü. Yasin Köksal'ın talimatıyla çok sayıda müteahhit ve şirketten imar karşılığı rüşvet alındığı bu rakamın 700 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Adeta rüşvet çarkı kuran Yasin Köksal'ın telefon takip ve dinlemesine yakalanmamak için yurtdışı hatları kullandığı öğrenildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının görüntüler üzerinden başlattığı soruşturmanın imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısına kadar uzanabileceği ifade ediliyor. SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Görüyoruz ki CHP'li belediyenin olduğu her yerde rüşvet ve hırsızlık var" ifadelerini kullandı.