Son dakika | CHP'de yeni skandal: Afyonkarahisar'da rüşvet çarkı deşifre oldu! Çanta dolusu para alırken görüntülendi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 06:31
Son dakika haberi: CHP İstanbul il binasının satın alınması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın bavul ve çantalarla taşıdığı balya balya para sayma görüntüleri hafızalarda yerini korurken bu kez Afyonkarahisar'da para dolu valiz skandalı yaşandı. Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir müteahhitten bir valiz dolusu para alırken görüntüleri ortaya çıktı.