Haberler Yaşam Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Giriş Tarihi: 12.08.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 18:11

Son dakika haberleri: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet (9) Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Muhammet'in, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından çöp dolu odada 1 senedir alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tedavi altına alınan Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan açıklama geldi. 9 yaşındaki çocuğun tüm yemeklerini yediğini söyleyen Özkan, Cem Muhammet'in 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...