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Haberler Yaşam Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu
Giriş Tarihi: 12.08.2022 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 18:11

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Son dakika haberleri: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet (9) Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Muhammet'in, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından çöp dolu odada 1 senedir alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tedavi altına alınan Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan açıklama geldi. 9 yaşındaki çocuğun tüm yemeklerini yediğini söyleyen Özkan, Cem Muhammet'in 3 kilo daha alarak 20 kiloya yükseldiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Son dakika haberleri: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından 1 sene çöp evde kilitli tutulan Cem Muhammet, ekipler tarafından kurtarıldıktan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detaylar...

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

"KİLO ALIMI İSTEDİĞİMİZ GİBİ"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten güzel haber! Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu

Muhammet'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor.

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