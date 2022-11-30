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Son dakika: Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
08:30
Son dakika: Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti
Son dakika haberi: Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.