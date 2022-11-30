Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.



