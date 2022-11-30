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Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:30

Son dakika: Denizli'de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Son dakika haberi: Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi.

Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.

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Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı başını keserek öldürdü.

Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

YARALI BABASININ YANINDA TESLİM OLDU

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Son dakika: Denizli’de gece yarısı cani koca dehşeti! Saçından sürükledi sonra başını kesti

Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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