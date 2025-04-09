Haberler
Yaşam
GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
06:48
GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Gümüşhane deprem ile sallandı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntıyı hissedenler merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri için araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili diri fay hattı haritası da takip ediliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...