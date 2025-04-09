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Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:48

GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Gümüşhane deprem ile sallandı. 4 üzerinde gerçekleşen sarsıntıyı hissedenler merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri için araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili diri fay hattı haritası da takip ediliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Gümüşhane deprem ile uyandı. Kelkit merkez üssünde gerçekleştiği bildirilen deprem yüzeye yakın gerçekleşti. Bu nedenle çevre halkın oldukça hissettiği depremde detaylar araştırılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle Gümüşhane depreminin ayrıntıları:

GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM: GÜMÜŞHANE SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Gümüşhane Kelkit merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

İşte, ayrıntılar:

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GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

GÜMÜŞHANE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Kelkit (Gümüşhane)

Tarih:2025-04-09

Saat:06:09:28 TSİ

Enlem:39.96778 N

Boylam:39.58556 E

Derinlik:5.09 km

GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMÜŞHANE DEPREM SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?