Son dakika | Deprem hareketliliği neden arttı? Uzman isimden korkutan sözler: Haritada tek tek işaretledi

İŞTE ŞÜKRÜ ERSOY'UN AÇIKLAMALARINDA SATIR BAŞLARI...

Türkiye haritasına baktığımızda buradaki her çizgi '5 buçuktan büyük bir deprem oluşturabilir' çizgisinin izi... Bu çizginin olmadığı hemen hemen hiçbir yer yok. Biz aktif bir ülkeyiz ve deprem bakımından tehlikeli bir ülkeyiz. Zaman zaman da bu gerilimlerle depremler ortaya çıkıyor. Sevindirici haber çok yıkıcı depremler değil. Bunlar bence uyarıcı depremler. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.