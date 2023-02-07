SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Deprem bölgesinden son dakika haberler… Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da deprem büyük bir yıkıma oldu. Deprem sonrası 7 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler canla başla çalışıyor. Tüm Türkiye, dualarla deprem bölgelerinden gelecek iyi haberleri bekliyor. Depremde ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu sorusu ise akıllarda yer edindi. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da deprem sonrası ölü sayısı, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?