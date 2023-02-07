SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

09:12 İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor

08:41 Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çabası sonucu çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi

08:09 AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.

08:05 Soğuk havaya rağmen 24 saat esasıyla çalışan ekipler Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde çok sayıda noktada çalışmalarına devam ediyor.