Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum
Giriş Tarihi: 07.02.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 12:10

SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Deprem bölgesinden son dakika haberler… Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da deprem büyük bir yıkıma oldu. Deprem sonrası 7 günlük milli yas ilan edildiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler canla başla çalışıyor. Tüm Türkiye, dualarla deprem bölgelerinden gelecek iyi haberleri bekliyor. Depremde ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu sorusu ise akıllarda yer edindi. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da deprem sonrası ölü sayısı, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Ekipler canla başla çalışırken, bu bölgelerden gelecek güzel haberler bekleniyor. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır deprem sonrası ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısına dair yeni açıklamalar geldi. Peki, depremde ölü sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş deprem sonrası yıkılan bina sayısı kaç?

Deprem Son Dakika: Ölü Sayısı Ve Yaralı Sayısı Kaç Oldu?

Türkiye son 1 asrın en büyük felaketini yaşıyor. Peş peşe yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde binlerce ölü var. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışırken, ekiplerin sayısı da sürekli artıyor.

İşte tüm detaylar;

SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Deprem Bölgesinden Son Dakika Haberler

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: can kaybımız 3 bin 419'a çıktı. 20 bin 534 yaralımız söz konusu. 312 artçı depremimiz var. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı.

-MHP lideri Bahçeli: Hepimizin birimiz için, birimizin hepimiz için olacağı zamanın tam ortasındayız. Yegane gündemimiz depremdir.

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Deprem Ölü Sayısı Kaç Oldu? AFAD Açıkladı

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Binalardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Bu çok önemli. Artçılar 5 şiddetini bulabiliyor. Ciddi bir yıkıma neden olabilir. Şu ana kadar vefat sayısı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var.

SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

Bölgede görevli hava unsurunun sayısı 54. Helikopter bunlar. Şu ana kadar 154 sorti yapılmış durumda.

Düzenli olarak beslenme hizmeti veriyoruz.

5 bin 775 bina yıkıldı. 11 bin 302 yıkım ihbarı var.

285 artçı deprem oldu

SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı yükseliyor! Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman deprem son durum

09:12 İskenderun Limanı'ndaki yangın sürüyor

08:41 Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından ekiplerin çabası sonucu çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Rümeysa Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi

08:09 AFAD'ın açıkladığı son dakika verilerine göre bölgeye 300 bin battaniye, 41 bin 504 adet Aile Yaşam Çadırı, 101 bin 738 adet yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 m2 çadır gönderilmiştir.

08:05 Soğuk havaya rağmen 24 saat esasıyla çalışan ekipler Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde çok sayıda noktada çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA