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Haberler Yaşam Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 06:09 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 06:09

Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde büyük hasara yol açan bu korkunç afet, binlerce kişiyi hayattan kopardı, on binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Göçük altında kalan her bir canı kurtarma çalışmaları felaketin 10. Gününde de sürerken Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Deprem vefat sayısı yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 15 Şubat il il deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, hangi ilde kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı ve deprem son dakika haberleri…

Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu 15 Şubat Çarşamba günü de en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük Kahramanmaraş depremi 10. Gününde. Afet bölgesinde AFAD başkanlığında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ekipler, enkaz altında kalan her bir nefes için canla başla mücadele ediyor. Yüzyılın felaketinde bilanço da her geçen gün ağırlaşıyor. Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor. Enkazdan kurtarılan kişiler ve can kayıpları yetkililer tarafından duyuruluyor. Peki, deprem ölü sayısı kaç oldu, kaç kişi yaralandı, hangi ilde kaç bina yıkıldı ve kaç kişi öldü? İşte, 13 Şubat 2023 Güncel veriler ile il il deprem vefat sayısı ve yaralı sayısı hakkında son açıklamalar.

Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

DEPREM 10 İLDE BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI!

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri, oluşan inanılmaz hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

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Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

ARAMA KURTARMADA ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR!

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi 10. gününde. AFAD başta olmak üzere birçok arama kurtarma ekibi, asker ve itfaiye eri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saat saat mucize kurtuluşlar gerçekleşmeye devam ederken bazı enkazlardan termal kamerayla ısı alınmaya devam ediyor. Saatler geçtikçe bilanço da artıyor.

Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU | DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat Salı akşamı yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

105 bin 505 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılardan 13 bin 208'i halen hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

Son dakika deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı 15 Şubat | Kahramanmaraş depremi vefat sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

DEPREM BÖLGESİNDEN GELİŞMELER

212. SAAT MUCİZESİ

Depremin 212. saatinde 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

209. SAATTE KARI-KOCA KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı. Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA