6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilde büyük hasara yol açan bu korkunç afet, binlerce kişiyi hayattan kopardı, on binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Göçük altında kalan her bir canı kurtarma çalışmaları felaketin 10. Gününde de sürerken Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Deprem vefat sayısı yetkililer tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 15 Şubat il il deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, hangi ilde kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Adana, Malatya, Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı ve deprem son dakika haberleri…