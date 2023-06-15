Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Kavga esnasında söz konusu bölgedeki ekili buğday tarlaları da ateşe verildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi bölgeye sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olası yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri ile jandarma özel harekat timleri, Diyarbakır-Bismil, Batman-Bismil karayolunda olağanüstü önlemler aldı.