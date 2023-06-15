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Haberler Yaşam Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 15:54

Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Son dakika haberi: Diyarbakır Bismil'deki Serçeler Köyü'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. 9 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yeni ulaşılan detaylara göre Taş ve Alyamaç aileleri 3 yıl önce 300 dönümlük arazi yüzünden tartıştı. Olay mahkemeye taşındı. Söz konusu araziye 3 ay önce ot ilacının atılması ise gerilimi tırmandırdı...

Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Son dakika haberi: Türkiye, güne Diyarbakır Bismil'den gelen acı haberle başladı. Korkunç olay Serçeler köyünde yaşandı. Şidada mezrasında yaşayan 'Taş' ailesi ile Sarı Hüseyin mezrasında oturan 'Alyamaç' aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. şandı. Buğday tarlalarının da ateşe verildiği kavgada silahlar patladı.

Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Yaklaşık 300 dönümlük arazi için mahkemelik olan 'Taş' ile 'Alyamaç' aileleri arasında yaşanan kavgada taraflar silaha sarıldı. Otomatik silah ve tabancaların da kullanıldığı silah kavgada, 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 9 ölü, 3 yaralı! | Video

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Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Kavga esnasında söz konusu bölgedeki ekili buğday tarlaları da ateşe verildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi bölgeye sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olası yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri ile jandarma özel harekat timleri, Diyarbakır-Bismil, Batman-Bismil karayolunda olağanüstü önlemler aldı.

Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

Güvenlik güçleri ayrıca olayın yaşandığı bölgeye, ambulans ve sağlık ekiplerinin dışında sivillerin giriş ve çıkışlarını yasakladı. Bir jandarma helikopteri de bölgede keşif uçuşu gerçekleştirirken, hastanelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı

3 YILLIK HUSUMET

Bu arada Şidada ve Sarı Hüseyin mezrası arasındaki arazi tartışmasının 3 yıl önce mahkemeye taşındığı ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi. Şidada mezrasında üç ay önce buğday ve arpa ekilen araziye ot ilacı atıldığı ve gerilimin kıvılcımının bu tarihte atıldığı iddia edildi.

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