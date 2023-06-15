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Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 15.06.2023 15:54
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
15:54
Son dakika: Diyarbakır’da katliam gibi arazi kavgası: 9 ölü 2 yaralı
Son dakika haberi: Diyarbakır Bismil'deki Serçeler Köyü'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. 9 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili yeni ulaşılan detaylara göre Taş ve Alyamaç aileleri 3 yıl önce 300 dönümlük arazi yüzünden tartıştı. Olay mahkemeye taşındı. Söz konusu araziye 3 ay önce ot ilacının atılması ise gerilimi tırmandırdı...