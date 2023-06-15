Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 8 ölü, 3 yaralı! | Video 15.06.2023 | 11:40 Diyarbakır Bismil'deki Serçeler Köyü'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. 8 kişi öldü 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Serçeler köyünde husumetle aileler arasında tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Bugün ekili tarlanın ateşe verilmesiyle aileler arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ve ölenler olay yerinden alınarak kentteki hastanelere sevk edildi.