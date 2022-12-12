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Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
06:57
Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu
Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan Caner Büyükleblebi, DNA testiyle 100 milyonluk serveti olan işadamı Erol Büyükleblebi'nin oğlu olduğunu kanıtladı. İşadamı ilgilenmeyince de Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle manevi tazminat davası açtı. İşadamı geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybedince, iki oğlu ve eşinin, mallarını kaçırdığı ve bir kısmını sattığı ortaya çıktı.