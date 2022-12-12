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Haberler Yaşam Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 06:57

Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan Caner Büyükleblebi, DNA testiyle 100 milyonluk serveti olan işadamı Erol Büyükleblebi'nin oğlu olduğunu kanıtladı. İşadamı ilgilenmeyince de Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle manevi tazminat davası açtı. İşadamı geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybedince, iki oğlu ve eşinin, mallarını kaçırdığı ve bir kısmını sattığı ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

İzmir'de yaşayan ev kadını N.P., 1972'de komşusu olan Isparta Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi ile sevgili oldu.

Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

İkilinin 1975'te evlilik dışı dünyaya gelen oğulları Caner, o dönemde annesisin evli olduğu A.P.'nin nüfusuna kaydedildi. A.P. 2011'de ölünce, anne durumu oğluna anlattı.

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Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

Erol Büyükleblebi, kabul etmeyince, Caner Büyükleblebi'nin, İzmir 14. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında, işadamının yüzde 99.99 babası olduğu belirlendi.

Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

Ancak işadamı, mahkeme kararıyla nüfusuna geçirilen oğlunu yine de kabul etmedi.

Son dakika: DNA testiyle gelen servet! 100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu

Bunun üzerine avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Caner Büyükleblebi (41), Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle 495 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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