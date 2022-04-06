Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.