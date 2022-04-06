Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri nedeniyle kur bazında inişli-çıkışlı dalgalanmalar gösteren dolar/TL kuru fiyatları, başta yatırımcılar, yurtdışına çıkacaklar, yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle alım yapmak isteyenler tarafından döviz bürosuna gitmeden önce bilgi almak amaçlı "bugün dolar kaç TL?" şeklindeki soru üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan "Dolar kaç TL?" sorusu yanıtları ve canlı alış-satış fiyatları tablosu detayları.