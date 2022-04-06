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Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:03

Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmeleri nedeniyle kur bazında inişli-çıkışlı dalgalanmalar gösteren dolar/TL kuru fiyatları, başta yatırımcılar, yurtdışına çıkacaklar, yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar başta olmak üzere çeşitli sebeplerle alım yapmak isteyenler tarafından döviz bürosuna gitmeden önce bilgi almak amaçlı "bugün dolar kaç TL?" şeklindeki soru üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan "Dolar kaç TL?" sorusu yanıtları ve canlı alış-satış fiyatları tablosu detayları.

AA
Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

6 Nisan 2022 Çarşamba Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları merak konusu olarak "Dolar kaç TL?" şeklindeki soru üzerinden pek çok sebeple dolar alımı yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

SON DAKİKA DOLAR KAÇ TL, NE KADAR?

Dolar/TL kuru canlı fiyatlara ve güncel yorumlardan detaylar şöyle;

Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

DOLAR/TL KURU NE KADAR?

Dolar/TL 14,74 seviyelerinde işlem görüyor

Dün, dar bant içindeki hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde, 14,7196'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,7360 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 16,0540'tan, sterlin/TL yüzde 0,07 yükselişle 19,2590'dan satılıyor.

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Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Dolar endeksi 99,8 ile 26 Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0890'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceğine yönelik endişelerin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Dün, Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalarla tahvil piyasasından çıkış hızlanırken, dolar endeksi güçlendi.

Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Dolar kaç TL? 6 Nisan canlı Dolar/TL kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Bankanın mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,38 seviyelerinden yükselişe geçerek son 3 yılın zirvesi olan yüzde 2,63'ü test ederken, tekrar ABD'nin 2 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentilerin de gündemin odağında yer aldığına değinerek, bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin yönlendirmelerinin takip edileceğini söyledi. (AA)

DOLAR/TL KURU CANLI FİYAT TABLOSU

Aşağıdaki canlı dolar kuru fiyat tablosunu anbean takip ederek güncel fiyatları öğrenebilir, hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz.

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