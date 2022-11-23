Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

Son dakika Düzce deprem haberleri: fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Depremin ardından irili ufaklı 70 kadar artçı yaşandı. Bilim insanları Düzce'de yaşanan bu depremin ezberbozan bir tarafı olduğunu ve bunun ilk kez görüldüğünü duyurdu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Jeoloji Mühendisi Şerif Barış'ın deprem ile ilgili çarpıcı tespitleri oldu.

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