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Haberler Yaşam Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz
Giriş Tarihi: 23.11.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 08:04

Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

Düzce Depremi hakkında son dakika haberi: Sabaha doğru 04.08'de yaşanan ve merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde ve uzun bir süre hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremle ilgili çarpıcı bilgiler geldi. Düzce'de yaşanan deprem hakkında son dakika açıklamalarında bulunan uzmanlar bölgedeki fayların adeta bilime ezber bozdurduğunu duyurdu. İşte 2 büyük deprem üreten bölgede böylesi bir şiddette sarsıntının olmasına ilişkin çarpıcı noktalar

Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

Son dakika Düzce deprem haberleri: fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilen deprem İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Depremin ardından irili ufaklı 70 kadar artçı yaşandı. Bilim insanları Düzce'de yaşanan bu depremin ezberbozan bir tarafı olduğunu ve bunun ilk kez görüldüğünü duyurdu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Jeoloji Mühendisi Şerif Barış'ın deprem ile ilgili çarpıcı tespitleri oldu.

İşte detaylar...

Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

ARTÇILAR DEVAM EDECEKTİR

Deprem sonrası Düzce ve bölge fayları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Bu depremin artçıları gelecektir. 5.1'lik gibi artçılar olabilir. Yıkım yaratmaz bu ama Düzceliler yine de evlerine girmesin" açıklamasını yaptı.

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Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:

"Sakarya Çukuru diye andığımız bu bölüm, Marmara'nın deprem sibobu gibi. Marmara'ya daha fazla gerginlik birikmesi gerekirken, o gerginlik birikmeden kırılıyor. Ana nedeni de bu bölgede kabuğun daha gevrek olması. Yani gerginliği sürekli olarak biriktirmeye yatkınlığı yok. Dolayısıyla Sakarya Çukurundaki depremler Marmara Çukurundaki depremlerden daha sıkça oluşur. Bu deprem de bunun sonucu. Bu orta büyüklüğünde bir depremdir. 13 saniyelik bir deprem iyi çalkalar. Düzce Ovası oldukça sulak bir yer. 12 Kasım 1999 depreminden sonra Düzce'de yıkım çok fazlaydı. Ancak deprem sonrası Düzce'nin arkadaki dağlık kesime doğru kaydırılmasını önermiştik. Düzce'deki yeni yapılarda dağlık kesime doğru yeni yapılar oluşturuldu. Ama bu yerleşim alanı oluşturulurken, eski yapılar da onarıldı. Yani şehir büyütüldü. Düzce'nin çok iyi bir yapılaşma durumu var.

Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

"EVLERE GİRMEYİN" UYARISI

Geleneksel yapılar yıkılmadı. Bu depremin normalde yıkım yapmaması gerekiyor. Daha önceki depremi gören yapılar yorgun yapılardı. Bazı yıkımlar görülebilir ama sadece eski yapılarda. Özellikle 99 depreminden sonra yapılan yapıların yıkıldığını tahmin etmiyorum. Bunlar gerçekten yapı denetim kuruluşlarının çok iyi denetimindeler. Ve yapı demirleri çok güvenliklidir. Bu depremin artçıları gelecektir. 5.1'lik gibi artçılar olabilir. Yıkım yaratmaz bu ama Düzceliler yine de evlerine girmesin."

Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ DEĞİL

5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

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