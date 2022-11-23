Haberler
Yaşam
Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz
Giriş Tarihi: 23.11.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
08:04
Son dakika | Düzce depremi bilime ezber bozdurdu! Uzman isimler açıkladı: Bunu ilk kez görüyoruz
Düzce Depremi hakkında son dakika haberi: Sabaha doğru 04.08'de yaşanan ve merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde ve uzun bir süre hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremle ilgili çarpıcı bilgiler geldi. Düzce'de yaşanan deprem hakkında son dakika açıklamalarında bulunan uzmanlar bölgedeki fayların adeta bilime ezber bozdurduğunu duyurdu. İşte 2 büyük deprem üreten bölgede böylesi bir şiddette sarsıntının olmasına ilişkin çarpıcı noktalar