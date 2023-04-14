SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sisteme giriş sırasında sorunlar yaşadığını bildiriyor. Bu noktada giriş yapabilmek için çözüm arayışına geçenler e-Devlet neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Bazı zamanlarda bilindiği üzere bu tip sistemlerdeki yoğunluk sebebiyle uygulamalar çökebiliyor. Peki, 14 Nisan e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapamıyorum, giriş nasıl yapılır? İşte, e-Devlet giriş ekranı ve son durum gelişmeleri…