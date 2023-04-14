SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor soruları 14 Nisan Cuma günü gündemdeki yerini aldı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan e-Devlet Kapısı uygulamasına giriş yapılamıyor. Sisteme erişim sorunu yaşayan vatandaşlar ise bu noktada e-Devlet neden giriş yapılmıyor, ne zaman düzelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı Dijital Türkiye sistemine giriş için çözüm yolu araştırılıyor. Peki, son dakika e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar...