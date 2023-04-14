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Haberler Yaşam SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 07:55

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor soruları 14 Nisan Cuma günü gündemdeki yerini aldı. Zaman zaman kullanıcı yoğunluğu yaşayan e-Devlet Kapısı uygulamasına giriş yapılamıyor. Sisteme erişim sorunu yaşayan vatandaşlar ise bu noktada e-Devlet neden giriş yapılmıyor, ne zaman düzelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı Dijital Türkiye sistemine giriş için çözüm yolu araştırılıyor. Peki, son dakika e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, e-Devlet giriş ekranı ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü son dakika araştırmaları hız kazandı. Bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sisteme giriş sırasında sorunlar yaşadığını bildiriyor. Bu noktada giriş yapabilmek için çözüm arayışına geçenler e-Devlet neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek soruları yanıt aramaya başladı. Bazı zamanlarda bilindiği üzere bu tip sistemlerdeki yoğunluk sebebiyle uygulamalar çökebiliyor. Peki, 14 Nisan e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapamıyorum, giriş nasıl yapılır? İşte, e-Devlet giriş ekranı ve son durum gelişmeleri…

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet neden açılmıyor son dakika yanıt arıyor. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden sisteme giriş esnasında sorun yaşadıklarını belirten paylaşımlarda bulunuyor. Peki, e-Devlet neden işlem yapılmıyor?

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SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

e-Devlet giriş ekranı zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası yoğunluk yaşayan sistemle ilgili sorular yanıt arıyor.

e-Devlet sistemi hatası için uygulama üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.''

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

E-DEVLET GİRİŞ SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Söz konusu problem, saat 07.54 itibarıyla düzeldi. Vatandaşlar an itibarıyla sistem üzerinden dijital hizmetlere ulaşabilirler.

Ancak zaman zaman sistemde yoğunluktan kaynaklı teknik aksaklıklar yaşanabiliyor.

SON DAKİKA: E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet neden açılmıyor, giriş yapılmıyor, turkiye.gov.tr sistemi ne zaman düzelecek?

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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