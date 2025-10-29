Haberler
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'na uzanan casusluk soruşturmasında '15 temmuz' detayı: Paraları yurt dışına aktarın
Giriş Tarihi: 29.10.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 06:49
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu ve onun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan'ın yanı sıra Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına neden olan casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler doğrultusunda başlayan soruşturmada SABAH, Gün'ü ihbar eden Ümit Deniz Alaçam'ın ifadesine ulaştı.