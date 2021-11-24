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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:49

SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞBEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan yerler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın çeşitli ilçelerinde yaşanan ve yaşanacak olan kesintiler, son dakika olarak paylaşılıyor. Kesinti yaşayan vatandaşlar elektrikler ne zaman gelir, saat kaçta gelecek sorularıyla araştırma yaparken AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı aktifleşti! İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba günü Üsküdar, Esenyurt, Ümraniye, Esenler, Kadıköy gibi ilçelerde yaşanan güncel kesintiler!

SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

Güncel elektrik kesintileri ekranı ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan yerler ve kesinti yaşanacak ilçeler belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından son dakika olarak açıklanan kesinti listesi ile vatandaşların mağduriyeti önleniyor. Elektrik arıza ve bakım onarım çalışmaları ile dağıtımından sorumlu olan bu kurumlar 24 Kasım 2021 Çarşamba günü yaşanacak arızaları bildirdi. İşte güncel kesintiler ve AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

24 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8123337

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 24/11/2021 01:30:00 - 24/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123346

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8118539

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ATA 2, FETİH, FETİH 1., FETİH 2., FETİH 3., FETİH 4., FIRAT, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT, NİL, ONUR, UFUK, YÜCE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 24/11/2021 03:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

BAĞCILAR

NO: 8118538

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2055. sk / KEMALPAŞA mah 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1938., 1939., 1940., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1947., HACI BEKTAŞİ VELİ, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 24/11/2021 00:00:00 - 24/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., 122., 140., 144. sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8118453

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 121., MENDERES sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8063899

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 24/11/2021 01:00:00 - 24/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090415

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS sk / YEŞİLCE mah DEVİR, DOSTLUK, DİRAYET, ULUBAŞ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8090373

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DOĞUŞ, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8086455

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

ESENYURT

NO: 8123863

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ATATÜRK, FIRAT, KIZILIRMAK, TALATPAŞA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 243., 252., 253., TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8081488

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 378., 380. sk / İNCİRTEPE mah 240., KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 334., 340., 353., 354., 355., 356., 365., 366., 367., 368., 369., 372., 373., 374., KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 24/11/2021 09:00:00 - 24/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8123324

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 221., 223., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8080594

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 24/11/2021 10:00:00 - 24/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8080599

24 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Elektrik kesintisi olan yerler ve kesintiden etkilenen ilçeler duyuruldu! AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı!

24 KASIM ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ATAŞEHİR

Esatpaşa, Barbaros, Kayışdağı, Ferhatpaşa Mahalleleri'nde kesinti yaşanıyor.

ÜSKÜDAR

Rasimpaşa, Osmanağa, 19 Mayıs, Kozyatağı Mahalleleri'nde kesinti yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndaki diğer kesintiler ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.

24 KASIM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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