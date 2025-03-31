SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Ancak minik bebeğe anne karnında diyafram hernisi (karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diyafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunması) teşhisi konuldu. Doğumdan sonra organlarının ters yönde olduğu da belirlenen minik bebek ameliyata alındı. Çok riskli olan ameliyat başarıyla sonlandırıldı.



