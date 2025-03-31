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Haberler Yaşam SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...
Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 07:34

SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Son dakika haberi: Konya'da çocuklarını hastaneden taburcu ettikten sonra bindikleri araçta oksijen tüpünden kaynaklı patlamada henüz 3 aylık oğlunu ve 18 yaşındaki baldızı Rabia Yıldız'ı kaybeden Halil Çakmak (29) SABAH'a konuştu.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Son dakika haberi: Kahreden olay, geçtiğimiz 26 Şubat günü Selçuk Üniversitesi kampüs içerisinde meydana geldi. Baba Halil ve anne Fatma Çakmak çifti Kasım ayında çocukları Mustafa'yı kucaklarına aldı.

SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Ancak minik bebeğe anne karnında diyafram hernisi (karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diyafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunması) teşhisi konuldu. Doğumdan sonra organlarının ters yönde olduğu da belirlenen minik bebek ameliyata alındı. Çok riskli olan ameliyat başarıyla sonlandırıldı.

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SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Taburcu olduktan sonra oksijen tüpünü bağlayıp, hastaneden ayrılan Çakmak ailesini aracında çok geçmeden oksijen tüpünden sızan gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama ve yangın meydana geldi. Yangında arka koltukta oturan teyze Rabia Yıldız ve yeğeni Mustafa hayatını kaybederken, yanlarında oturan Fatma Çakmak yaralandı.

SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

'RAİBA GELMEK İÇİN ÇOK ISRAR ETTİ'

Halil Çakmak, yangını hafif sıyrıklarla atlatırken eşi Fatma'nın vücudunda 3. ve 4. derece yanıklar oluştu. Eşinin tedavisinin Konya Şehir Hastanesinde sürdüğü belirten Çakmak, olay sonrası ilk kez SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...

Halil Çakmak, "4 yıllık evliyiz ve ilk kez anne-baba olma sevincini yaşıyorduk. Anne karnında bebeğimizin rahatsızlığı bize söylendi. Bebeğimizin yaşamasından çok ümitli değillerdi. Doğumdan sonra da organlarının da farklı yerde olduğu belirlendi. Başarılı geçen ameliyatla çocuğumuzun durumu iyiye doğru gitmeye başladı.