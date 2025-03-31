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SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...
Giriş Tarihi: 31.03.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
07:34
SON DAKİKA | En acı bayram! Patlama öncesi baba-oğlun son fotoğrafı: Eve dönerken yürek burkan detay...
Son dakika haberi: Konya'da çocuklarını hastaneden taburcu ettikten sonra bindikleri araçta oksijen tüpünden kaynaklı patlamada henüz 3 aylık oğlunu ve 18 yaşındaki baldızı Rabia Yıldız'ı kaybeden Halil Çakmak (29) SABAH'a konuştu.