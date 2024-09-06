Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliye haberi son dakika gündeminde yer alıyor. Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelenmişti ve o karar belli oldu. 4 tutuklu sanık için beklenen karar açıklandı. Peki, Engin Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? İşte, detaylar...