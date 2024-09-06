Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
11:56
Son dakika Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?
Engin Polat son dakika gündemde! Dilan Polat'ın serbest kalmasının ardından gözler Polat ailesine çevrilmişti. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar belli oldu. Peki, Son dakika Engin Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat serbest mi kaldı?