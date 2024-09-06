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Giriş Tarihi: 06.09.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:56

Son dakika Dilan Polat'ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

Engin Polat son dakika gündemde! Dilan Polat'ın serbest kalmasının ardından gözler Polat ailesine çevrilmişti. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar belli oldu. Peki, Son dakika Engin Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat serbest mi kaldı?

Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

Cumhuriyet Savcısı, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliye haberi son dakika gündeminde yer alıyor. Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelenmişti ve o karar belli oldu. 4 tutuklu sanık için beklenen karar açıklandı. Peki, Engin Polat tahliye mi oldu, hapisten çıktı mı? İşte, detaylar...

Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

YARGILAMA SÜRECİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk iki gününde tüm sanıkların ifadesi tamamlandı.

Duruşmaya Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katılmıştı.

Duruşma mahkemenin bugün 10.30'da ara kararını açıklaması için ertelenmişti ve o karar belli oldu. İşte, detayları...

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Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

MAHKEME TÜM SANIKLAR İÇİN TAHLİYE KARARI VERDİ

4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?

İLK KIZINI ARADI

Dilan Polat, tahliye kararını sevinçle karşılayıp ilk olarak kızını arayıp haber verdi.

Eşi Engin Polat'ın tahliye haberini yakınlarıyla paylaşan Dilan Polat'ın ilk sözleri "Allah'ım şükürler olsun. Devletimiz sağ olsun. Çok mutluyuz." oldu

Son dakika Dilan Polat’ın eşi Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat, Sezgin ve Kürşat Polat hapisten çıktı mı?
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