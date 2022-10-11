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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:53

SON DAKİKA! Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı...

SON DAKİKA HABERLERİ: Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara Köç, çalıştığı kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandı. Arkadaşlarıyla bir kafede otururken müdürünün sevgilisi içeriye girdi. Darp edilen genç kız, zorla götürüldü. Saatler sonra Dilara, intihar etmiş halde bulundu.

FURKAN NEHRİ
SON DAKİKA! Erzurum’da 19 yaşındaki Dilara’nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken ’yasak aşk’ detayı...

Son dakika haberleri: Erzurum'da bir kafede çalışan 19 yaşındaki Dilara Köç, devriye gezen bekçiler tarafından 12 katlı bir inşaatın zemininde intihar etmiş halde bir bulundu.

SON DAKİKA! Erzurum’da 19 yaşındaki Dilara’nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken ’yasak aşk’ detayı...

Genç kızın intihara sürüklendiği veya cinayete kurban gidebildiği yönünde ailesinin iddiaları Erzurum Emniyeti tarafından araştırılmaya başlandı.

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SON DAKİKA! Erzurum’da 19 yaşındaki Dilara’nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken ’yasak aşk’ detayı...

YASAK AŞKI İFŞA ETMEKLE SUÇLANDI

İddiaya göre Erzurum'da yaklaşık 6 aydır bir kafede çalışan Dilara Köç, kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandı.

SON DAKİKA! Erzurum’da 19 yaşındaki Dilara’nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken ’yasak aşk’ detayı...

Suçlamalar nedeniyle müdürü ile tartışan genç kız işten ayrıldı.

SON DAKİKA! Erzurum’da 19 yaşındaki Dilara’nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken ’yasak aşk’ detayı...

Kafe müdürünün eşine sürekli fotoğraflar atarak 'Eşinin sevgilisi var' şeklinde ki mesajların Dilara tarafından atıldığını iddia eden müdür ve sevgilisi, genç kızla konuşmak istese de yanıt alınamadı.

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