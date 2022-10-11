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SON DAKİKA! Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
09:53
SON DAKİKA! Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü! İntihara mı sürüklendi: Dikkat çeken 'yasak aşk' detayı...
SON DAKİKA HABERLERİ: Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara Köç, çalıştığı kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandı. Arkadaşlarıyla bir kafede otururken müdürünün sevgilisi içeriye girdi. Darp edilen genç kız, zorla götürüldü. Saatler sonra Dilara, intihar etmiş halde bulundu.