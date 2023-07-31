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Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 06:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
07:23
Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
Son dakika haberi: Esenyurt'ta gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii katliamında flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganlardan S.Ö'nün de yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.