SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

Emekli emniyet amiri Necat Hepkon, İzmir Seferihisar'da yaptırdığı okul, hastane ve cemevi projeleriyle adından söz ettirdi. Kendisine 'Seferihisar'ın hamisi' de denilen Necat Hepkon'un adı bu kez tefecilik suçlamasıyla gündeme geldi.