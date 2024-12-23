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SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
10:02
SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…
SON DAKİKA... Emekli emniyet amiri ve iş adamı Necat Hepkon'un ismi bu kez 'tefecilik' suçlamasına karıştı. 'Seferihisar'ın hamisi' lakabıyla anılan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 11 Aralık'ta tefecilik suçlaması ile gözaltına alındı. Teknesiyle yurt dışına kaçacağı ihbarı sonrası yakalanan İbrahim Hepkon hakkında karar açıklandı. İşte detaylar…