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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:02

SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

SON DAKİKA... Emekli emniyet amiri ve iş adamı Necat Hepkon'un ismi bu kez 'tefecilik' suçlamasına karıştı. 'Seferihisar'ın hamisi' lakabıyla anılan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 11 Aralık'ta tefecilik suçlaması ile gözaltına alındı. Teknesiyle yurt dışına kaçacağı ihbarı sonrası yakalanan İbrahim Hepkon hakkında karar açıklandı. İşte detaylar…

SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

Emekli emniyet amiri Necat Hepkon, İzmir Seferihisar'da yaptırdığı okul, hastane ve cemevi projeleriyle adından söz ettirdi. Kendisine 'Seferihisar'ın hamisi' de denilen Necat Hepkon'un adı bu kez tefecilik suçlamasıyla gündeme geldi.

SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

Hepkon'un Robert Koleji'nden mezun oğlu İbrahim Hepkon'un, 11 Aralık'ta hakkındaki tefecilik suçlamaları kapsamında başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

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SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE VAR!

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Necat Hepkon'un oğlu İbrahim Hepkon, 'Tefecilik yapma' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hepkon'a adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

İstanbul 2'inci Sulh Ceza Hakimliği kararına şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğu, istenen adli kontrol tedbirinin zorunlu, uygun ve orantılı olduğu anlaşılmakla, birlikte şüphelinin adli kontrol tedbirine tabi tutulmasına ilişkin dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. Haftanın pazar günleri saat 07.00- 17:00 arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat ederek imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına; yurt dışına çıkışının yasaklanmasına''

SON DAKİKA... Eski emniyet müdürü Necat Hepkon’un oğluna tefecilik suçlaması: Yurt dışına kaçacak ihbarı sonrası…

MAĞDURLARDAN 'YURTDIŞINA KAÇACAK' İHBARI!

Hepkon tarafından dolandırıldığını iddia eden bazı mağdurların 'Teknesiyle yurtdışına kaçacak' şeklinde emniyete ihbarlarda bulunduğu öğrenildi.

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