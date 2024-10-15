Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
11:17
SON DAKİKA | Esra Erol'a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı
ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol'u sosyal medya hesabından çektiği videoyla, "Senin canını alacağım" diyerek ölümle tehdit eden şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Erol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelinin kimliği belli oldu. Erol'u tehdit eden kişinin isminin Hasan Demir olduğunu ve Sakarya'da yaşadığı saptandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Demir, her yerde aranıyor.