SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

ESRA EROL'DAN TOKAT GİBİ YANIT

Ölümle tehdit edilen Erol, "Bayramiç'teki termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var. Ben bunların inandığı şeye inanmıyorum. Bizim dinimiz garibanı, çaresizi koruyan bir din. Bizim dinimizin içinde para yok. Bizim dinimizde 'Anneni babanı bırak gel' diye bir şey var mı?" dedi.