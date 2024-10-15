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Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:17

SON DAKİKA | Esra Erol'a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol'u sosyal medya hesabından çektiği videoyla, "Senin canını alacağım" diyerek ölümle tehdit eden şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Erol'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelinin kimliği belli oldu. Erol'u tehdit eden kişinin isminin Hasan Demir olduğunu ve Sakarya'da yaşadığı saptandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Demir, her yerde aranıyor.

SABAH
SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

ATV ekranlarında reyting rekoru kıran Esra Erol'da programına geçtiğimiz haftalarda katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin kendini mehdi olarak tanıtan Mustafa Koçak'a kaçtığını belirterek yardım istemişti. Mustafa Koçak'ın bir termal otel kiralayarak harem kurduğunu belirten kadın, kızı Mevlüde ile canlı yayında görüşmüştü.

SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

Canlı yayında konuşan Mevlüde "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz" demişti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran 200 kişilik grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la yaşıyordu. Emniyet güçlerinin şafak operasyonu ile Mustafa Çabuk, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

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SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

'SENİN CANINI ALACAĞIM'
Olay sonrası tehdit mesajları alan Esra Erol ses kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mustafa Koçak'ın müridi Hasan "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" dedi."Seni destekleyenlerinde canını alacağım" diyerek tehditlerine devam eden mürid, "Benim canımla uğraşırsan, surlardan aşağı atılırsın" sözleriyle korkmadan ülke gündemini sarsan kadın cinayetine atıfta bulunması dikkat çekti.

Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un müridinden Esra Erol'a tehdit: "Senin canını alacağım!" | Video

SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

ESRA EROL'DAN TOKAT GİBİ YANIT
Ölümle tehdit edilen Erol, "Bayramiç'teki termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var. Ben bunların inandığı şeye inanmıyorum. Bizim dinimiz garibanı, çaresizi koruyan bir din. Bizim dinimizin içinde para yok. Bizim dinimizde 'Anneni babanı bırak gel' diye bir şey var mı?" dedi.

SON DAKİKA | Esra Erol’a ölüm tehdidi: Senin canını alacağım! Sahte mehdi Mustafa Çabuk’un müridi için yakalama kararı

ADALET YERİNİ BULUYOR
Erol sözlerine şu sözlerle devam etti: "Evet bir yere çomak soktum iyi ki de soktum. Bu program ne yaptığımı biliyorum. Ben bu programı yaparken tek başıma değilim. Buradaki her olayın ihbarı sizlerin sayesinde aydınlanıyor. Bu olay sebebiyle geçtiğimiz hafta üyelerden bir tehdit aldım.

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