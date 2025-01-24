Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

Arıtürk, şu ifadeleri kullandı:

"ACI OLAN ŞEY BU..."

"Bu kişilerin birçok oteli var. Tek bir tane otel değil. Aynı bölgede yanan yerin hemen yanında da bunların bir oteli var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Daha acı olan bir şey var. Bu kişiler, yetkililer, sahipleri bir otelciliğin nasıl olması gerektiği, otelle ilgili neler yapılması gerektiği, uluslararası anlamda ve ulusal anlamda otelcilik hizmetleri nasıl verilir, nasıl turist ağırlanır, uğurlanır şeklinde konferanslar verdikleri, paneller verdikleri, sivil toplum kuruluşlarında görevler aldıkları, hatta başkanlık yaptıklarıyla ilgili bilgiler de var. Acı olan şey bu..