Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:21

Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımız yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan incelemeler kapsamında Bolu Belediyesi'nin ihmalleri tek tek tespit edilirken, yangın faciasının yaşandığı otelde 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumulduğu ortaya çıkmıştı. Avukat Zeki Arıtürk, A Haber canlı yayınında gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri değerlendirdi. İşte hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri ve haberin detayları...

Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan incelemeler kapsamında Bolu Belediyesi'nin yangın faciasının yaşandığı otelde 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

İtfaiye Müdürlüğü'nün yangının çıkış noktası olan restorana "yangın uygunluk belgesi" verdiği öğrenilirken, sorumluluğun belediyede olmadığını iddia eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yalanı da belgelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınırken, Avukat Zeki Arıtürk A Haber canlı yayınında gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri değerlendirdi.

Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

Arıtürk, şu ifadeleri kullandı:

"ACI OLAN ŞEY BU..."

"Bu kişilerin birçok oteli var. Tek bir tane otel değil. Aynı bölgede yanan yerin hemen yanında da bunların bir oteli var. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Daha acı olan bir şey var. Bu kişiler, yetkililer, sahipleri bir otelciliğin nasıl olması gerektiği, otelle ilgili neler yapılması gerektiği, uluslararası anlamda ve ulusal anlamda otelcilik hizmetleri nasıl verilir, nasıl turist ağırlanır, uğurlanır şeklinde konferanslar verdikleri, paneller verdikleri, sivil toplum kuruluşlarında görevler aldıkları, hatta başkanlık yaptıklarıyla ilgili bilgiler de var. Acı olan şey bu..

Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri

"78 CANA MAL OLAN BİR SONUCA İMZA ATMIŞ OLDU"

Aslında bunlar sizden bizden çok daha iyisini biliyorlar ama ne yaptılar bunlar? Bunlar daha kendilerine maliyet olmayan ama tabiri caizse hırs bürümüş, insanın canını hiçe sayan ve burada da 78 tane cana mal olan bir sonuca imza atmış oldu.

SON DAKİKA