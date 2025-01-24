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Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:21
Son dakika: Facia otelinin raporunu örtbas ettiler! Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 canımız yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan incelemeler kapsamında Bolu Belediyesi'nin ihmalleri tek tek tespit edilirken, yangın faciasının yaşandığı otelde 19 gün önce denetimler yaptığı ve tespit edilen eksikliklere göz yumulduğu ortaya çıkmıştı. Avukat Zeki Arıtürk, A Haber canlı yayınında gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri değerlendirdi. İşte hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri ve haberin detayları...