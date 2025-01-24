Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video

Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma derinlemesine devam ediyor. Gözaltı sayısı 12’ye çıktı ve itfaiye raporu açıklandı. Gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri A Haber canlı yayınında avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.