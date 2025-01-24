Video Haber Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video
Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video

Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video

24.01.2025 | 15:05

Bolu Kartalkaya'daki otelde 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma derinlemesine devam ediyor. Gözaltı sayısı 12’ye çıktı ve itfaiye raporu açıklandı. Gelişmeleri ve itfaiye tarafından imzalanmış belgeleri A Haber canlı yayınında avukat Zeki Arıtürk değerlendirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video 07:55
Facia otelinin raporunu örtbas ettiler... Hayatları hiçe sayan ihmaller zinciri! | Video 24.01.2025 | 15:05
Tuzla’da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 00:18
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı! | Video 24.01.2025 | 09:21
El Kaide’nin 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 00:32
El Kaide'nin 2 kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 24.01.2025 | 09:17
23 ilde FETÖ’ye yönelik Kıskaç-36 operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı | Video 00:18
23 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-36” operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı | Video 24.01.2025 | 08:19
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK’ya müsaade etmeyiz 38:02
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara'dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK'ya müsaade etmeyiz 23.01.2025 | 19:25
Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli mesajlar: Kimse yargıyı tehdit edemez | Video 38:10
Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar: "Kimse yargıyı tehdit edemez" | Video 23.01.2025 | 15:27
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:07
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 23.01.2025 | 13:54
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Evraktaki tarihlere dikkat... | Video 33:56
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Evraktaki tarihlere dikkat... | Video 23.01.2025 | 13:06
77 ilde uyuşturucuya yönelik Narkokapan-9 operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video 01:11
77 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkokapan-9” operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 08:45
Melih Altınok | 76 kişinin yandığı otelde yangın tedbirleri dört dörtlükmüş! 04:31
Melih Altınok | 76 kişinin yandığı otelde yangın tedbirleri dört dörtlükmüş! 22.01.2025 | 16:28
Hilal Kaplan | Gazze ne anlatıyor?.. 04:16
Hilal Kaplan | Gazze ne anlatıyor?.. 22.01.2025 | 16:26
Nebi Miş | Dünyanın yeni bir düzeni olacak mı? 04:37
Nebi Miş | Dünyanın yeni bir düzeni olacak mı? 22.01.2025 | 16:24
Salih Tuna | Hesap ver! 04:07
Salih Tuna | Hesap ver! 22.01.2025 | 16:21
Başkan Erdoğan Bolu’daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı | Video 24:51
Başkan Erdoğan Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı | Video 22.01.2025 | 15:36
78 can gitti! Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 02:51
78 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 23.01.2025 | 16:14
43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Gürz-39 ve Gürz-40 operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı | Video 00:56
43 ilde PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı | Video 22.01.2025 | 08:50
Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut | Video 01:11
Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" | Video 21.01.2025 | 16:14
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak | Video 06:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video 21.01.2025 | 15:58
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 08:09
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 21.01.2025 | 15:26
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:06
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 21.01.2025 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA