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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'
Giriş Tarihi: 24.04.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:56

: 'in borsası vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

haberlerinin gelmeye devam ettiği ve Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'in vurgunuyla ilgili şoke eden yeni detaylar var. Thodex skandalı iş dünyasını da hareketlendirdi. borsası Thodex'te bulunan 2 milyar dolarlık parayla yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'e parasını kaptıranlar arasında iş adamları da var. Konya'da bir iş adamının 38 milyon TL yatırımı olduğu ve savcılığa başvurduğu öğrenildi. THODEX sistemi üzerinden binlerce lira para kaybeden mağdurlar ise gün boyunca şirketten yetkili birilerine ulaşmaya çalıştı. Bu aramalardan birinde yetkili isme ulaşan mağdur yaşanan ilginç anları anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve diğer detaylar...

EMİR SOMER
ÖMER ÇETİN
METİN CAN
SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda işadamının yatırımı vardı. Bazı işadamlarının coin'lere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

50 MİLYON LİRASINI KAPTIRDI!

Konya'da gıda fabrikası bulunan, 'te 38 milyon TL'si olan bir işadamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu. Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı. Ofise gelip muhatap bulamayan başka bir işadamı ise Caner Şen oldu. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.

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SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

4 MİLYON LİRALIK COİN ALDIM!

Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar" dedi.

SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

TOSUNCUK GELMEDİ…
vurgununda Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde olacağını ve ödemeleri yapacağını belirten Thodex'in kurucusu ve CEO'su 'in açıklamaları ise akıllara Çiftlik Bank vurgunuyla adını duyuran Mehmet Aydın'ı getirdi. 'Tosuncuk' lakabıyla gündeme gelen, vatandaşların milyonlarca lirasını 'ponzi' sistemiyle dolandıran Aydın da o dönemde "Türkiye'ye geleceğim mağdurların paralarını Bitcoin ile ödeyeceğim" demişti. Ancak 3 yıldır izine rastlanmadı.

SON DAKİKA: Faruk Fatih Özer'in kripto para borsası Thodex vurgununda şoke eden detaylar! 'Görüntülü aradım ağlamaya başladı'

BİR HAFTADIR YOKTU
SABAH, şirket çalışanlarına da ulaştı. 40 kişilik ekibin çoğu pandemi nedeniyle uzaktan çalışıyordu. Olay ortaya çıkmadan yaklaşık 1 hafta önce CEO ile irtibat kuramadıklarını anlatan çalışanlar, "Bir haftadır bazı işlerin olumsuz gittiğini görüyorduk. Hiçbir sorumuza yanıt alamadık. Şu anda bizler de tehdit ediliyoruz. Üst düzey yöneticiler de Fatih Özer'den bilgi alamadı" dedi.

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