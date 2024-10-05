Giriş Tarihi: 05.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
11:38
SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında dün öğlen saatlerinde yaşanan vahşet ülkenin gündemine otururken o cani hakkındaki en detaylı bilgiyi babası polislere anlattı. iki cinayetin ardından boğazına ip bağlayarak surlardan aşağı atlayarak intihar eden Semih Çelik kimdi? Ne iş yapıyordu? Polis tüm bu bilgilere ulaşmak içinde önce katil zanlının kurye işi yapan babası Adem Çelik"in bilgisine başvurdu. Baba, öldürülen iki genç kızdan birisinin oğlunun sevgilisi diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti. Yapılan araştırmada katil zanlının daha önce intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.