SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

KATİL ZANLISI KİMDİ?

Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi. Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polisin olay sonrası hemen kayıtlarına yaptığı işinin kasap olduğu yazılan katil zanlısının babası Adem Çelik ile görüştü.