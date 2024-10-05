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Giriş Tarihi: 05.10.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 11:38

SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında dün öğlen saatlerinde yaşanan vahşet ülkenin gündemine otururken o cani hakkındaki en detaylı bilgiyi babası polislere anlattı. iki cinayetin ardından boğazına ip bağlayarak surlardan aşağı atlayarak intihar eden Semih Çelik kimdi? Ne iş yapıyordu? Polis tüm bu bilgilere ulaşmak içinde önce katil zanlının kurye işi yapan babası Adem Çelik"in bilgisine başvurdu. Baba, öldürülen iki genç kızdan birisinin oğlunun sevgilisi diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun ayrıca psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti. Yapılan araştırmada katil zanlının daha önce intihara teşebbüs ettiği ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

Kan donduran olay dün Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı.

SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı. Kısa bir süre sonra katil zanlısının bu olaydan yarım saat öncede Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

KATİL ZANLISI KİMDİ?
Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi. Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polisin olay sonrası hemen kayıtlarına yaptığı işinin kasap olduğu yazılan katil zanlısının babası Adem Çelik ile görüştü.

SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

BABA "BİRİ SEVGİLİSİ DİĞERİ OKUL ARKADAŞIYDI"
Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu Fatih'te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızında oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha öncede bu konuyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Fatih’teki katliamda flaş gelişme! Cani Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı

HASTANE KAYITLARINA BAKILDI
Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik'in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

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