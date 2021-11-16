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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 16:05

SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Son dakika: Sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni cinayete kurban gitti. Gözaltına alınan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Korkunç olayı anlatan acılı eş ise sinir krizleri geçirdi. İşte son dakik gelişmeleri

SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

SON DAKİKA: FERDİ ÖZBEĞENİN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika: Sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni öldürüldü… Korkunç olay, Edremit'in Hamidiye Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Kızları Özlem A. (19) ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ferit A. (42) ve Nihan A. (40), Hakan Özbeğen'in evine gitti.

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SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Özbeğen'in oğlu Çağatay'ın (20) evde bulunduğu sırada bıçaklı saldırı gerçekleşti. Göğüs bölgesinden bıçak darbesi alan Hakan Özbeğen olay yerinde yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Polis ekipleri Ferit A., Nihan A. kızları Özlem A. ve Çağatay Özbeğen ile Mert T.'yi gözaltına aldı. Suçu birbirinin üzerine atan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

SON DAKİKA: FERDİ ÖZBEĞEN'İN YEĞENİYDİ

Adliyede gazetecilere konuşan Sinem Özbeğen, eşi Hakan Özbeğen'in ölmesiyle büyük acı yaşadığını belirti. Sorular üzerine Hakan Özbeğen'in 8 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni olduğunu söyleyen Sinem Özbeğen şunları anlattı:

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